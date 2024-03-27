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Скутов Александр Власович

Место рождения

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ

Дата рождения

1896

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Скутов Влас Андреевич

Мать: Скутова Анастасия Иванова

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
29.01.1947

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Скутова Дарья Кирилловна

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скутова Дарья Кирилловна

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Иван

Мать ребёнка: Скутова Дарья Кирилловна

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Дарья Кирилловна

Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
дер.Стриганцы, Витебская обл.
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