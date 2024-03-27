Скутов Александр Власович
Место рождениядер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Дата рождения1896
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Скутов Влас Андреевич
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
29.01.1947
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Скутова Дарья Кирилловна
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутова Дарья Кирилловна
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скутов Иван
Мать ребёнка: Скутова Дарья Кирилловна
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Дарья Кирилловна
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
дер.Стриганцы, Витебская обл.