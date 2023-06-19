Терехова (Назарова) Параскева Евтихиевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1867
поручители по жениху: Иван и Василий Тереховы поручители по невесте: Прокопий Житков и Иван Перцев
Рождение ребёнка
24.01.1873
Отец ребёнка: Терехов Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.10.1894
Отец ребёнка: Терехов Пётр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно