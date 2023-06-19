Терехова (Назарова) Параскева Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Назарова) Параскева Евтихиевна

Место рождения

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.02.1867

Муж: Терехов Пётр Дмитриевич

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
поручители по жениху: Иван и Василий Тереховы поручители по невесте: Прокопий Житков и Иван Перцев
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Терехов Иван Петрович

Отец ребёнка: Терехов Пётр Дмитриевич

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1894

Сын: Терехов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Терехов Пётр Дмитриевич

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно