Кожемякова Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякова Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожемяков Дмитрий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлочев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлочева Вера Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлочев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлочева Любовь Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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