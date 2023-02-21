Кожемякова Зоя Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожемяков Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлочев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлочева Вера Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлочев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлочева Любовь Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно