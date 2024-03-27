Шафиров Александр Абрамович
Место рожденияЗабайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шафиров Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Шафирова Сара Борисовна
Забайкальская обл., Петровско-Заводский р-н, с. Гутай.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шафиров Абрам Александрович
Мать ребёнка: Шафирова Сара Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафирова Сара Борисовна
Смерть
Неизвестно