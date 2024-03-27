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Шафиров Александр Абрамович

Место рождения

Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шафиров Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Шафирова Сара Борисовна

Забайкальская обл., Петровско-Заводский р-н, с. Гутай.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шафиров Абрам Александрович

Мать ребёнка: Шафирова Сара Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафирова Сара Борисовна

Смерть
Неизвестно
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