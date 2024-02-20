Абисалова (Цаликова) Мадинат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Дзахоева Тамара
Отец ребёнка: Абисалов Беппа (Борис)
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Абисалов Казбек
Отец ребёнка: Абисалов Беппа (Борис)
Смерть
Неизвестно