Абисалова (Цаликова) Мадинат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абисалова (Цаликова) Мадинат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Дзахоева Тамара

Отец ребёнка: Абисалов Беппа (Борис)

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Абисалов Казбек

Отец ребёнка: Абисалов Беппа (Борис)

Смерть
Неизвестно
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