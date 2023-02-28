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Писклаков Данил Пантелеев

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Место рождения

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Писклаков Пантелей Акимович

Мать: Иванова Федосья Ивановна

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Писклаков Петр Данилович

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.

Сын: Писклаков Александр Данилович

Мать ребёнка: Фотьева Мария Романова

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
По новому стилю рожден 26.02.1913
Рождение ребёнка
26.02.1913

Сын: Писклаков Александр Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Писклаков Владимир Данилович

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Писклаков Николай Данилович

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писклаков Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писклакова Анна Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писклакова Наталья Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писклаков Павел Данилович

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотьева Наталья Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотьева Мария Романова

Смерть
1960
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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