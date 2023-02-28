Писклаков Данил Пантелеев
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.
Сын: Писклаков Александр Данилович
Мать ребёнка: Фотьева Мария Романова
По новому стилю рожден 26.02.1913
Рождение ребёнка
26.02.1913
Сын: Писклаков Александр Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Писклаков Владимир Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Писклаков Николай Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писклакова Анна Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писклакова Наталья Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писклаков Павел Данилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотьева Наталья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотьева Мария Романова
Смерть
1960
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область