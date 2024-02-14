(Сабирова) Саря Хусяиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабирова) Саря Хусяиновна

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равилов Хусяин

Мать: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмет

Рождение ребёнка
15.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмет

Смерть
Неизвестно

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