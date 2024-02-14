(Сабирова) Саря Хусяиновна
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равилов Хусяин
Мать: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмет
Рождение ребёнка
15.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахмет
Смерть
Неизвестно