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Филатов Константин Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Филатов Макар

Мать: не указана

ГАВО-АИС ф.И331 оп.2 д.1076 Архангельская церковь село Ячейка. Метрическая книга, скан 260 09.12.1883 Жених: Деревни Перовка государственный крестьянин Константин Макарьев сын Филатов 18лет Невеста: д... Показать все
Бракосочетание
09.12.1883 ст.

Жена: Филатова Евдокия Фёдоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО-АИС ф.И331 оп.2 д.1076 Архангельская церковь село Ячейка. Метрическая книга, скан 260 09.12.1883 Жених: Деревни Перовка государственный крестьянин Константин Макарьев сын Филатов 18лет Невеста: д... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1887 или 20.11.1887 ст.

Сын: Филатов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Фёдоровна

д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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