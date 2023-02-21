Филатов Константин Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1865 ст.
Отец: Филатов Макар
Мать: не указана
ГАВО-АИС ф.И331 оп.2 д.1076 Архангельская церковь село Ячейка. Метрическая книга, скан 260 09.12.1883 Жених: Деревни Перовка государственный крестьянин Константин Макарьев сын Филатов 18лет Невеста: д... Показать все
Бракосочетание
09.12.1883 ст.
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО-АИС ф.И331 оп.2 д.1076 Архангельская церковь село Ячейка. Метрическая книга, скан 260 09.12.1883 Жених: Деревни Перовка государственный крестьянин Константин Макарьев сын Филатов 18лет Невеста: д... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1887 или 20.11.1887 ст.
Сын: Филатов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Фёдоровна
д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно