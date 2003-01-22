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Суржикова Вероника Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2003

Отец: Суржиков Павел Фёдорович

Мать: Суржикова Ирина Анатольевна