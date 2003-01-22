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Суржикова Вероника Павловна
Суржикова Вероника Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.2003
Пол
Женский
Отец
Суржиков Павел Фёдорович
1980 г.р.
Мать
Суржикова (Литвиненко) Ирина Анатольевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2003
Отец:
Суржиков Павел Фёдорович
Мать:
Суржикова Ирина Анатольевна
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