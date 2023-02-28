Молчанова (Павловская) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1933
Дочь: Лепетун Елена Иннокентьевна
Отец ребёнка: Молчанов Иннокентий Поликарпович
Нижнеангарск, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997