Молчанова (Павловская) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Павловская) Александра Степановна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.06.1933

Дочь: Лепетун Елена Иннокентьевна

Отец ребёнка: Молчанов Иннокентий Поликарпович

Нижнеангарск, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Иннокентий Поликарпович

Смерть
1997
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