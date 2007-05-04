Трандина (Графушина) Екатерина Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трандина (Графушина) Екатерина Филлиповна

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Место рождения

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.07.1924

Дата смерти

04.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1924

Отец: Графушин Филипп

Мать: Графушина Не Точно Неизвестно

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Лямзина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Трандин Константин Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трандин Александр Константинович

Отец ребёнка: Трандин Константин Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трандин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Трандин Константин Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трандин Константин Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
04.05.2007