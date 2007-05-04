Трандина (Графушина) Екатерина Филлиповна
Место рождения
Дата рождения25.07.1924
Дата смерти04.05.2007
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1924
Отец: Графушин Филипп
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Лямзина Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Трандин Константин Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трандин Александр Константинович
Отец ребёнка: Трандин Константин Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трандин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Трандин Константин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
04.05.2007