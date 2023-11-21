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Bilinski Theodorus

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

После 1894

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Дети

1864 г.р.
1867 г.р.
1869 г.р.
1881 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Bilinski Joannes

Мать: Anastasia

Рождение ребёнка
?.11.1864

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Parascevia

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Parascevia

Рождение ребёнка
1869

Сын: Bilinski Joannes

Мать ребёнка: Parascevia

Рождение ребёнка
11.07.1881

Сын: Bilinski Петр

Мать ребёнка: Parascevia

Острожец, Львівська область
Смерть
После 1894
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