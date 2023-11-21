Bilinski Theodorus
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиПосле 1894
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Bilinski Joannes
Мать: Anastasia
Рождение ребёнка
?.11.1864
Дочь: Maria
Мать ребёнка: Parascevia
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Parascevia
Рождение ребёнка
1869
Сын: Bilinski Joannes
Мать ребёнка: Parascevia
Рождение ребёнка
11.07.1881
Сын: Bilinski Петр
Мать ребёнка: Parascevia
Острожец, Львівська область
Смерть
После 1894