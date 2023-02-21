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Шутов Вячеслав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1968

Дочь: Кислова Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Шутова Валентина Филипповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1970

Дочь: Снеткова Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Шутова Валентина Филипповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Валентина Филипповна

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