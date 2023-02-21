Шутов Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1968
Дочь: Кислова Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Шутова Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
01.10.1970
Дочь: Снеткова Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Шутова Валентина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно