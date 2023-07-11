Евдокимов Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2000

Дочь: Евдокимова Диана Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокимова (Лисовская) Яна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.09.2004

Дочь: Евдокимова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокимова (Лисовская) Яна Сергеевна

Бракосочетание
03.11.2005

Жена: Евдокимова (Лисовская) Яна Сергеевна

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