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Марфа Лупова
Марфа Лупова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Луп Сидоров
Около 1744 г.р.
Мать
Ирина Емельянова
Около 1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец:
Луп Сидоров
Мать:
Ирина Емельянова
Смерть
Неизвестно
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