Марфа Лупова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Лупова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Луп Сидоров

Мать: Ирина Емельянова

Смерть
Неизвестно
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