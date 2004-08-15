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Соловьев Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

27.03.1939

Дата смерти

15.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1939

Отец: Соловьев Сергей Иванович

Мать: Соловьева Александра Алексеевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Зинаида

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Соловьева Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Зинаида

Смерть
15.08.2004
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