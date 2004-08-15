Соловьев Геннадий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1939
Дата смерти15.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1939
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Зинаида
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Соловьева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Зинаида
Смерть
15.08.2004