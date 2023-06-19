Бовтримович (Вашкевич) Мария Викторовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1916
Дата смерти20.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916
Рождение ребёнка
17.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бовтримович Герасим Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1986
Похороны
Неизвестно
Беларучи, Логойский район, Минская область