Бовтримович (Вашкевич) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБовтримович (Вашкевич) Мария Викторовна

Бовтримович (Вашкевич) Мария Викторовна

Место рождения

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд

Дата рождения

08.03.1916

Дата смерти

20.04.1986

Пол

Женский

Отец

Между 1882 и 1886 г.р.

Мать

Между 1888 и 1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916

Отец: Вашкевич Виктор Каэтанович

Мать: Вашкевич Грося Викторовна

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бовтримович Герасим Степанович

Минск, Минск
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1986
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Беларучи, Логойский район, Минская область