Семененко Павел Семёнович
Место рожденияИлекская волость, Илекский уезд, Уральская губерния, Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения1926
Дата смерти30.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: Семененко Дарья Ивановна
Илекская волость, Илекский уезд, Уральская губерния, Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Военная служба
С 1943 по 30.06.1944
Род войск: Мотострелковые войска Воинское звание: Ефрейтор Призван в 1943 году Илекским РВК. В звании гвардии ефрейтора служил автоматчиком 1 гвардейского мотострелкового батальона 1 отдельной гвардей... Показать все
Смерть
30.06.1944
Причина смерти: Убит в бою | Похоронен в районе деревни Сычково Бобруйского района Могилевской области Беларуси.