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Семененко Павел Семёнович

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Место рождения

Илекская волость, Илекский уезд, Уральская губерния, Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

1926

Дата смерти

30.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Семененко Дарья Ивановна

Илекская волость, Илекский уезд, Уральская губерния, Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Военная служба
С 1943 по 30.06.1944
Род войск: Мотострелковые войска Воинское звание: Ефрейтор Призван в 1943 году Илекским РВК. В звании гвардии ефрейтора служил автоматчиком 1 гвардейского мотострелкового батальона 1 отдельной гвардей... Показать все
Смерть
30.06.1944
Причина смерти: Убит в бою | Похоронен в районе деревни Сычково Бобруйского района Могилевской области Беларуси.
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