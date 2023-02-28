Кряквина Ирина Авксентьевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Савинкина Зиновия Шестакова
Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно