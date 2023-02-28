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Кряквина Ирина Авксентьевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Савинкина Зиновия Шестакова

Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кряквин Семен Ефимович

Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шестаков Илья Ефимович

Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Кряквин Ефим Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Ефим Антонович

Смерть
Неизвестно
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