Селиверст Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливерст Лукьянов

Селиверст Лукьянов

Место рождения

село Теплое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1753

Дата смерти

25.02.1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Лукьян Григорьев

Мать: Арина Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778

Сын: Даниил Силиверстов

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Василиса Силиверстова

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Силиверстов Егор Силиверстов

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Домна Силиверстова

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Смерть
25.02.1817

Мы используем куки для улучшения работы сайта.