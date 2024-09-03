Селиверст Лукьянов
Место рождениясело Теплое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1753
Дата смерти25.02.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Лукьян Григорьев
Мать: Арина Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Даниил Силиверстов
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Василиса Силиверстова
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Силиверстов Егор Силиверстов
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Домна Силиверстова
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Смерть
25.02.1817