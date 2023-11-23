Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белюстин Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1871

Сын: Белюстин Иван Николаев

Отец ребёнка: Белюстин Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1872

Дочь: Курдюмова (Белюстина) Любовь Николаева

Отец ребёнка: Белюстин Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Белюстин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Белюстин Николай Иванович

Смерть
06.03.1915

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