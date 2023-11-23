Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1871
Отец ребёнка: Белюстин Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1872
Дочь: Курдюмова (Белюстина) Любовь Николаева
Отец ребёнка: Белюстин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Белюстин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Белюстин Николай Иванович
Смерть
06.03.1915