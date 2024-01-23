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Перминов Валерий
Перминов Валерий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Мужской
Отец
Перминов муж
Мать
Левкова Прасковья Пана Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
КО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Перминов муж
Мать:
Левкова Прасковья Пана Ивановна
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