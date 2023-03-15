Слаутина (Новопашина) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1967
Отец ребёнка: Слаутин Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Слаутина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Слаутин Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014