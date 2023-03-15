Слаутина (Новопашина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлаутина (Новопашина) Светлана Николаевна

Слаутина (Новопашина) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1967

Сын: Слаутин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Слаутин Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Слаутина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Слаутин Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слаутин Николай Георгиевич

Смерть
2014