Беляй Екатерина Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Митрофан
Рождение ребёнка
05.09.1907
Сын: Беляй Михаил
Отец ребёнка: Беляй Митрофан
Рождение ребёнка
13.07.1909
Дочь: (Беляй) Ольга
Отец ребёнка: Беляй Митрофан
Смерть
Неизвестно