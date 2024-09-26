Беляй Екатерина Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Екатерина Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Митрофан

Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Беляй Михаил

Отец ребёнка: Беляй Митрофан

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.07.1909

Дочь: (Беляй) Ольга

Отец ребёнка: Беляй Митрофан

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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