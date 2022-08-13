Вороненкова (Иванова) Валентина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1959
Дата смерти13.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
05.12.1956
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение
05.12.1959
Место жительства
04.11.1978
Бракосочетание
04.11.1978
Рождение ребёнка
14.09.1979
Сын: Вороненков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Вороненков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
22.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вороненков Александр Владимирович
Смерть
13.08.2022