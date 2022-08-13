Вороненкова (Иванова) Валентина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороненкова (Иванова) Валентина Геннадьевна

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Место рождения

Борисоглебка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

05.12.1959

Дата смерти

13.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
05.12.1956
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение
05.12.1959

Отец: Иванов Геннадий Александрович

Мать: Семененко Раиса Григорьевна

Борисоглебка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Место жительства
04.11.1978
Клин, Клин, Московская область
Бракосочетание
04.11.1978

Муж: Вороненков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
14.09.1979

Сын: Вороненков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Вороненков Александр Владимирович

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вороненков Александр Владимирович

Клин, Клин, Московская область
Смерть
13.08.2022
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