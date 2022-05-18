Гремячих (Малькова) Галина Александровна 01.10.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Гремячих (Малькова) Галина Александровна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 01.10.1950, Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Отец
Мальков Александр Васильевич13.11.1914 г.р.
Мать
Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна12.08.1912 г.р.
Супруги
Гремячих ВалентинНеизвестно г.р.
Дети
(Гремячих) Марина Валентиновна1971 г.р.
Гремячих Андрей Валентинович03.04.1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950

Отец: Мальков Александр Васильевич

Мать: Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна

Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гремячих Валентин

Рождение ребёнка
1971

Дочь: (Гремячих) Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Гремячих Валентин

Рождение ребёнка
03.04.1976

Сын: Гремячих Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Гремячих Валентин

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