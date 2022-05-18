Гремячих (Малькова) Галина Александровна
женский, родилась 01.10.1950, Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
ОтецМальков Александр Васильевич13.11.1914 г.р.
МатьМалькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна12.08.1912 г.р.
Супруги
Гремячих ВалентинНеизвестно г.р.
Дети
(Гремячих) Марина Валентиновна1971 г.р.
Гремячих Андрей Валентинович03.04.1976 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гремячих Валентин
Рождение ребёнка
1971
Дочь: (Гремячих) Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Гремячих Валентин
Рождение ребёнка
03.04.1976
Сын: Гремячих Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Гремячих Валентин