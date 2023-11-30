Щенников Фёдор Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩенников Фёдор Симеонович

Щенников Фёдор Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Щенникова Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Щенникова Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Щенникова Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Щенников Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Щенникова Матрона Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.