Щенников Фёдор Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Щенникова Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Щенникова Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Щенникова Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Щенников Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Щенникова Матрона Фёдоровна
Смерть
Неизвестно