Лукша (Пашук Или Пашукова) Анна Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукша (Пашук Или Пашукова) Анна Матфеевна

Место рождения

Горани, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
19.08.1873 ст.

Муж: Лукша Михаил І Матфеевич

Спягло, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.

Сын: Лукша Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
17.10.1876 ст.

Сын: Лукша Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
21.12.1879 ст.

Дочь: Домника Михайловна

Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.

Сын: Лукша Иоанн или Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Лукша Иван ІІ Михайлович

Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
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