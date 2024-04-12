Лукша (Пашук Или Пашукова) Анна Матфеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
19.08.1873 ст.
Спягло, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.
Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич
Рождение ребёнка
17.10.1876 ст.
Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич
Рождение ребёнка
21.12.1879 ст.
Дочь: Домника Михайловна
Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич
Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.
Сын: Лукша Иоанн или Иван Михайлович
Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.
Отец ребёнка: Лукша Михаил І Матфеевич
Смерть
Неизвестно