Сафонова Фенисата Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сафонова Фаина Петровна
Отец ребёнка: Софонов Петр Матфеевич
Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Софонова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Софонов Петр Матфеевич
Лысанова, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно