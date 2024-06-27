Сафонова Фенисата Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Фенисата Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софонов Петр Матфеевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сафонова Фаина Петровна

Отец ребёнка: Софонов Петр Матфеевич

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Софонова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Софонов Петр Матфеевич

Лысанова, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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