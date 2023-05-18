Москвина (Видякина) Ольга Евсеевна
Место рожденияВятка
Дата рождения1886
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Евсей
Мать: не указана
Вятка
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Таянчина Аполинария
Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович
Кировская обл. Оршанский р-н д. Косарин
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кускаева Клавдия
Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Нина
Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Басманово Бирилюсского
Похороны
Неизвестно
57 26 22.32" 90 12 35, 19"