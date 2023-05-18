Москвина (Видякина) Ольга Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина (Видякина) Ольга Евсеевна

Место рождения

Вятка

Дата рождения

1886

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Евсей

Мать: не указана

Вятка
Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Таянчина Аполинария

Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович

Кировская обл. Оршанский р-н д. Косарин
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кускаева Клавдия

Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Нина

Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Москвин Иван Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Иван Илларионович

Смерть
1970
Басманово Бирилюсского
Похороны
Неизвестно
57 26 22.32" 90 12 35, 19"