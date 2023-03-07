Варламова Каллисфения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Каллисфения Николаевна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Варламов Иван Венедиктович

Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Варламова Екатерина Венедиктовна

Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Варламов Николай Венедиктович

Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Варламов Александр Венедиктович

Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Венедикт Иванович

Смерть
Неизвестно
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