Варламова Каллисфения Николаевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Варламов Иван Венедиктович
Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Варламова Екатерина Венедиктовна
Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Варламов Николай Венедиктович
Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Варламов Александр Венедиктович
Отец ребёнка: Варламов Венедикт Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно