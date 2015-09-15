Крутова Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2015

Отец: Крутов Владимир Валерьевич

Мать: Гомонова Рада Александровна

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