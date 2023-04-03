Sakarinp. Uosukainen Tuomas Sakarinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sakarinp. Uosukainen Tuomas Sakarinpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Между 1900 и 1909
Rossila, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Место жительства
Между 1900 и 1909
Rauila, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Uosukainen Toivo

Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär

Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Uosukainen Johannes Tuomaanpoika

Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1913

Дочь: Äikäs Aina

Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Hilja

Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Yrjöntytär

Смерть
Неизвестно