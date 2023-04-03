Sakarinp. Uosukainen Tuomas Sakarinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Между 1900 и 1909
Rossila, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Место жительства
Между 1900 и 1909
Rauila, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Рождение ребёнка
02.09.1909
Сын: Uosukainen Toivo
Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär
Рождение ребёнка
02.11.1910
Сын: Uosukainen Johannes Tuomaanpoika
Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1913
Дочь: Äikäs Aina
Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Hilja
Мать ребёнка: Anna Yrjöntytär
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Yrjöntytär
Смерть
Неизвестно