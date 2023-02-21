Никифорова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Никифоров Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Никифорович

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Никифоров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Никифорович

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.08.1917

Сын: Никифоров Федор Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Пётр Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
17.12.1962
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