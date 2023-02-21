Никифорова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.12.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Никифоров Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Никифоров Сергей Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
30.08.1917
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1962