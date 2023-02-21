Акжигитова Галина Нажиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1990
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.2001
Дочь: Кожихина Майя Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности