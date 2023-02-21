Акжигитова Галина Нажиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитова Галина Нажиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1990

Сын: Кожихин Евгений Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.2001

Дочь: Кожихина Майя Игоревна

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Бракосочетание
Неизвестно

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