Смагин Михаил Степанович
Место рожденияТамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Смагина Галина Степановна
Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1991
Тверская область г. Конаково