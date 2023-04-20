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Смагин Михаил Степанович

Место рождения

Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния Козловский уезд село Ранино
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Смагина Галина Степановна

Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагина Прасковья Петровна

Смерть
Около 1991
Тверская область г. Конаково