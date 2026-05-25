Заблоцкий-Десятовский АНДРЕЙ ПАРФЁНОВИЧ
мужской, родился 04.07.1808
умер 23.12.1881
ОтецЗаблоцкий-Десятовский ПАРФЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧОколо 1780 г.р.
Супруги
(Эндрьюс) ФАННИ АНДРЕЕВНА1806 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1808
Отец: Заблоцкий-Десятовский ПАРФЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
26.02.1842
Дочь: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: (Эндрьюс) ФАННИ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Заблоцкая-Десятовская) ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: (Эндрьюс) ФАННИ АНДРЕЕВНА
Смерть
23.12.1881