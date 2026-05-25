Заблоцкий-Десятовский АНДРЕЙ ПАРФЁНОВИЧ 04.07.1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заблоцкий-Десятовский АНДРЕЙ ПАРФЁНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 04.07.1808

умер 23.12.1881

Отец
Заблоцкий-Десятовский ПАРФЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧОколо 1780 г.р.
Супруги
(Эндрьюс) ФАННИ АНДРЕЕВНА1806 г.р.
Дети
Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА26.02.1842 г.р.
(Заблоцкая-Десятовская) ОЛЬГА АНДРЕЕВНА1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1808

Отец: Заблоцкий-Десятовский ПАРФЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840

Жена: (Эндрьюс) ФАННИ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
26.02.1842

Дочь: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: (Эндрьюс) ФАННИ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Заблоцкая-Десятовская) ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: (Эндрьюс) ФАННИ АНДРЕЕВНА

Смерть
23.12.1881

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