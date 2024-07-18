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Яков Васильевич

Место рождения

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1772 и 1776

Дата смерти

Между 1813 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1772 и 1776

Отец: Охтень-Охтерень Василий Иванович

Мать: Елена Матфеева

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
Между 1813 и 1858

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