Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1772 и 1776
Дата смертиМежду 1813 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1772 и 1776
Отец: Охтень-Охтерень Василий Иванович
Мать: Елена Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
Между 1813 и 1858