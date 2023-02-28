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Мазина (Дуданова) Валерия Евгеньевна
Мазина (Дуданова) Валерия Евгеньевна
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Место рождения
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
Дата рождения
14.06.1990
Пол
Женский
Отец
Дуданов Евгений Вячеславович
1968 г.р.
Мать
Дуданова (Белоусова) Светлана Александровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1990
Отец:
Дуданов Евгений Вячеславович
Мать:
Дуданова Светлана Александровна
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
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