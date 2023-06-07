Леушина (Усатова) Елена Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леушина (Усатова) Елена Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в д. Коберцы, Вятская губерния Слободской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Леушин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Леушин Афонасий Кириллович

Родился в д. Микшонки Вятская губерния Слободской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леушин Афонасий Кириллович

Смерть
1943
Умерла в г. Киров