Леушина (Усатова) Елена Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в д. Коберцы, Вятская губерния Слободской уезд
Рождение ребёнка
1898
Сын: Леушин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Леушин Афонасий Кириллович
Родился в д. Микшонки Вятская губерния Слободской уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Умерла в г. Киров