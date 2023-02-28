Семенюк Григорий известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Григорий известно

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Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Эмиграция
05.03.1913 ст.
c.New York , New York , USA
Откуда: Российская Империя, Курляндская губерния, г.Либава | судно Czar | родственница Марфа Семенюк
Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
Неизвестно
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