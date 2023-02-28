Семенюк Григорий известно
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Эмиграция
05.03.1913 ст.
c.New York , New York , USA
Откуда: Российская Империя, Курляндская губерния, г.Либава | судно Czar | родственница Марфа Семенюк
Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
Неизвестно