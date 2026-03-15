Шустов Евлампий Федорович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Шустов Евлампий Федорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1808, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Шустов Федор Логинович1788 г.р.
Мать
Шустова Устинья Моисеевна1778 г.р.
Супруги
Шустова Евдокия Никифоровна1804 г.р.
Дети
(Шустова) Анна Евлампиевна1833 г.р.
(Шустова) Варвара Евлампиевна1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шустов Федор Логинович

Мать: Шустова Устинья Моисеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шустова) Анна Евлампиевна

Мать ребёнка: Шустова Евдокия Никифоровна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Шустова) Варвара Евлампиевна

Мать ребёнка: Шустова Евдокия Никифоровна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.