Шустов Евлампий Федорович
мужской, родился 1808, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецШустов Федор Логинович1788 г.р.
МатьШустова Устинья Моисеевна1778 г.р.
Супруги
Шустова Евдокия Никифоровна1804 г.р.
Дети
(Шустова) Анна Евлампиевна1833 г.р.
(Шустова) Варвара Евлампиевна1840 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шустов Федор Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шустова) Анна Евлампиевна
Мать ребёнка: Шустова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Шустова) Варвара Евлампиевна
Мать ребёнка: Шустова Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно