Белокур Матрона Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Матрона Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.

Сын: Белокур Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Или Антон Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
1887

Сын: Белокур Иван Андреевич

Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович

Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.

Дочь: Харитина Андреевна

Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович

Кровное, Сумська область
Восприемник
26.04.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.

Дочь: Фотина Андреевна

Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Андрей Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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