Белокур Матрона Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.01.1886 ст.
Павел Или Антон Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.
Дочь: Харитина Андреевна
Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович
Восприемник
26.04.1892 ст.
Василий Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.
Дочь: Фотина Андреевна
Отец ребёнка: Белокур Андрей Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно