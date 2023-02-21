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- Мария Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

22.01.1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1821 ст.

Сын: Лысов Трифимий Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: Лысова Федора Ильинична

Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.

Дочь: Лысова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: Лысова Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1837 ст.

Сын: Лысов Георгий Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1840 ст.

Сын: Лысов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.01.1854 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.

Сын: Лысов Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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