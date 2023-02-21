- Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смерти22.01.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1821 ст.
Сын: Лысов Трифимий Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: Лысова Федора Ильинична
Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.
Дочь: Лысова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Лысова Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1837 ст.
Сын: Лысов Георгий Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.05.1840 ст.
Сын: Лысов Алексей Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич
Смерть
22.01.1854 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.
Сын: Лысов Афанасий Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Игнатьевич