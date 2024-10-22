Посыльная (Осипова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Рождение ребёнка
16.02.1971
Сын: Посыльный Сергей Иванович
Отец ребёнка: Посыльный Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1975
Отец ребёнка: Посыльный Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1984
Дочь: Штондина (Посыльная) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Посыльный Иван Иванович