Посыльная (Осипова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посыльная (Осипова) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Осипов Петр Артемович

Мать: Осипова (Касьянова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.02.1971

Сын: Посыльный Сергей Иванович

Отец ребёнка: Посыльный Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1975

Сын: Посыльный Юрий Иванович

Отец ребёнка: Посыльный Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1984

Дочь: Штондина (Посыльная) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Посыльный Иван Иванович

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