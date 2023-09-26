Трофим Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1758 и 1763
Жена: Феврония
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Ларион Трофимович
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Иван Трофимович
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анисья Трофимовна
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Макар Трофимович
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Аверкий Трофимович
Мать ребёнка: Феврония
Смерть
После 1787