Трофим Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1763 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1758 и 1763

Жена: Феврония

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Ларион Трофимович

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анисья Трофимовна

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Макар Трофимович

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Аверкий Трофимович

Мать ребёнка: Феврония

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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