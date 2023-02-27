Рогозина Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина Степанида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Рогозин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рогозин Антон

Отец ребёнка: Рогозин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рогозин Фёдор Георгиевич

Отец ребёнка: Рогозин Георгий Иванович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Георгий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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