Макунина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Макунина Любовь Арсеньевна
Отец ребёнка: Макунин Арсений Никифорович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Макунина Галина Арсеньевна
Отец ребёнка: Макунин Арсений Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно