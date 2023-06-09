Макунина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакунина Наталья

Макунина Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Макунина Любовь Арсеньевна

Отец ребёнка: Макунин Арсений Никифорович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Макунина Галина Арсеньевна

Отец ребёнка: Макунин Арсений Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макунин Арсений Никифорович

Смерть
Неизвестно