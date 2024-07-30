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Батаков Корнило Иванов

Место рождения

Невьянское

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

25.01.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Батаков Иван Спиридонов

Мать: Батакова Зиновья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батакова Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Батаков Лука Корнилов

Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Батаков Иван Корнилов

Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Батакова Анастасия Корнилова

Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Батаков Поликарп Корнилов

Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
25.01.1863 ст.
Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
От чахотки

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