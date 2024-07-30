Батаков Корнило Иванов
Место рожденияНевьянское
Дата рождения1831 ст.
Дата смерти25.01.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Батаков Иван Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Батакова Анастасия Корнилова
Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Батаков Поликарп Корнилов
Мать ребёнка: Батакова Пелагея Евдокимова
Смерть
25.01.1863 ст.
От чахотки