Делиева Кириакия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Иглия Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Делиева Григорий Федорович
Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно