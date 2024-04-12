Делиева Кириакия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиева Кириакия Федоровна

Делиева Кириакия Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905

Муж: Делиев Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Иглия Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиева Григорий Федорович

Отец ребёнка: Делиев Федор Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close